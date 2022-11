Người cao tuổi tích cực phòng, chống tội phạm

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động (2016-2021), Hội NCT TP. Vũng Tàu đã phối hợp với công an cùng cấp tổ chức 379 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 12.778 lượt người. Các hội viên NCT đã cung cấp cho công an 698 tin liên quan đến tội phạm, ANTT. Trong đó, 520 tin có giá trị giúp công an điều tra làm rõ, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá 231 đối tượng lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư; phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở hoà giải thành 336 vụ mâu thuẫn tại địa bàn dân cư. Đồng thời, các hội viên Hội NCT cũng tích cực đóng góp kinh phí xây dựng mô hình camera an ninh.