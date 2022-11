Ban ATGT tỉnh kiểm tra tại huyện Long Điền

Sáng 18/11, Đoàn kiểm tra Ban ATGT tỉnh có buổi làm việc với Ban ATGT huyện Long Điền về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Long Điền, tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/11/2022, trên địa bàn huyện xảy ra 45 vụ TNGT, làm chết 14 người, 59 người bị thương, hư hỏng 17 xe ô tô, 67 xe mô tô (so với cùng kỳ năm 2019: giảm 7 vụ, giảm 14 người bị thương, số người chết tăng 1 người). Qua 944 lượt tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an huyện đã lập 1.923 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, tạm giữ 785 mô tô và 122 ô tô. Ban ATGT huyện cũng đã in ấn, cấp phát 6.000 tờ rơi, 300 sổ tay, 68 sách hướng dẫn về ATGT; tổ chức hội nghị ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT cho 500 nhà xe, chủ DN và lái xe; tổ chức 8 buổi tuyên truyền ATGT tại các giáo xứ, trường học.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Ban ATGT tỉnh đề nghị, huyện Long Điền tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, giảm cả 3 tiêu chí về TNGT; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp người dân lợi dụng lòng, lề đường, hành lang ATGT để buôn bán, dựng rạp làm đám tiệc.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Ban ATGT tỉnh cũng đã đi khảo sát thực tế một số điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT như: Tỉnh lộ 44A đoạn từ vòng xoay Hải Sơn đi ngã 3 Lò Vôi (xã Phước Hưng); Tỉnh lộ 44A đoạn từ vòng xoay Hải Sơn đến đèo Nước Ngọt; Quốc Lộ 55 và đường Dương Bạch Mai nối dài, đoạn qua địa bàn xã An Ngãi.

NGUYỄN TUYỀN