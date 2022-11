AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 18/11/2022

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Tuấn (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Mua bán và môi giới mại dâm

Ngày 18/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán và môi giới mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra khách sạn Milan (Thái Văn Lung, phường 2), phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thông qua 1 nhóm trên Telegram và liên hệ với Phạm Tuấn Thạnh (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) để mua bán dâm. Hiện Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thanh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. (Phước An)

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 18/11, Công an huyên Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 86H-006.. do Hoàng V.T. (SN 1989, trú tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông đến km26+400 đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, thuộc ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72F1-472.. do ông Hàn Q.T. (SN 1957, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong. (Trí Nhân)