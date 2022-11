Bảo đảm an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển

Tối 24/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết phương án phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển năm 2022.

Năm 2022, BĐBP tỉnh và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí cho 880 chủ tàu, thuyền trưởng và hàng trăm chủ doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải; tổ chức 159 tổ/1.339 lượt cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên tuần tra gần bờ, xa bờ; phát hiện, xử lý 28 vụ/43 tàu cá vi phạm hành lang an toàn tuyến ống khí.

Năm 2023, các đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển cho ngư dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến ống khí.

MINH NHÂN