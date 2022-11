Bắt 7 vụ tàng trữ, buôn bán ma túy

Ngày 20/11, Công an huyện Long Điền cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong 2 ngày 15 và 16/11, Công an huyện Long Điền và các xã, thị trấn đã bắt, xử lý 7 vụ với 9 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Công an huyện Long Điền lấy lời khai đối tượng bị bắt vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, khoảng 22 giờ, ngày 15/11, qua công tác kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ tại ấp Lò Vôi (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), Công an xã Phước Hưng bắt quả tang Lê Văn Tuấn (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ trái phép 2 gói nilon bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá) và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cũng tại nhà nghỉ nói trên, khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng bắt quả tang đối tượng Phan Ngọc Toàn (SN 1987, quê tỉnh Đắk Lắk) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon ma túy đá được cất giấu trong túi áo khoác của đối tượng.

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, tại ấp Phước Lăng (xã Tam Phước, huyện Long Điền), Công an xã Tam Phước kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Lê Thanh Tuấn (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá.

Đến khoảng 1 giờ 25 phút, ngày 16/11, tại KP. Hải Tân (TT Long Hải, huyện Long Điền), Đội CSĐT Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy - Công an huyện phối hợp Công an TT. Long Hải bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Lê Thị Mỹ Linh (SN 1999, trú tại tỉnh Đồng Nai), Lê Thị Quế Trân (SN 2001, trú tại tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Loan (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ 2 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt (các đối tượng khai nhận là ma túy đá).

Cũng trong ngày 16/11, lực lượng Công an huyện Long Điền, Công an xã Phước Tỉnh và Công an TT. Long Điền bắt thêm 3 vụ vi phạm pháp luật về ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Long Điền đã ra các quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

