AN NINH - TRẬT TỰ

Đánh bạc

Ngày 29/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1986), Nguyễn Thanh Tiến (SN 1991) và Dương Thế Nam (SN 1985, trú tại huyện Đất Đỏ) đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà riêng của Nam (ở KP. Hải An, TT. Phước Hải). Tang vật thu giữ hơn 20 triệu đồng và các dụng cụ phục vụ đánh bạc. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh bắt đối tượng Lê Văn Vũ (SN 2004, trú tại TX. Phú Mỹ) theo quyết định truy nã ngày 5/9, của Cơ quan Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp-Công an tỉnh về tội trộm cắp tài sản. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 29/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ngôi chùa trên đường Hạ Long, TP. Vũng Tàu. Theo đó, Lê Đình Quang (SN 2004, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Lê Thanh Nghị (SN 2003, trú tại TP. Cần Thơ), Huỳnh Trà Vinh (SN 2003, trú tại tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hữu Tr. (SN 2009, trú tại TX. Phú Mỹ) và Đỗ Văn H., (SN 2006, trú tại tỉnh Hậu Giang) đã đột nhập phá khóa 5 thùng công đức bên trong chánh điện để lấy trộm 22 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/11, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trịnh Thanh Thái (SN 1994, trú tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ không số thuộc tổ 6, KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân. Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ ma túy (đối tượng khai nhận). (Lê Nguyễn)