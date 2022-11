AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/11, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP. Hồng Lan, TT. Ngãi Giao. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên anh T.V.T.V (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) đã bị một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 14/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) đã trộm của ông Nguyễn V.Q (SN 1963, ở TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), 8 bộ giàn giáo, 6 cặp thanh kim loại. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt đối tượng truy nã Phạm Hoàng Chương (SN 1965, trú tại TP. Vũng Tàu) tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo quyết định truy nã ngày 28/6/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Vũng Tàu về hành vi trộm cắp tài sản. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thỏa (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) và Lê Công Khanh (SN 1988, quê tỉnh Hậu Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 3 đoạn ống nhựa bên trong có ma túy tổng hợp dạng heroin. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, chị N.T.D. (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) được các đối tượng chưa rõ lai lịch mời làm cộng tác viên mua bán hàng online cho Lazada thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với mỗi đơn hàng giao dịch thành công sẽ nhận lại tiền mua hàng và hoa hồng. Sau mỗi đơn hàng thành công các đối tượng yêu cầu chị D. gửi tiền để làm hồ sơ và nhận lại tiền đã mua hàng. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/5 đến ngày 14/6, chị D. đã chuyển tiền qua ngân hàng 17 lần cho các đối tượng lạ với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. (Sơn Khê)