Cố ý gây thương tích

Ngày 20/10, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke Hoàng Gia, KP. Vinh Thanh, TT. Ngãi Giao. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Anh Tuấn (SN 1997, trú tại huyện Châu Đức) đã dùng dao tự chế chém anh N.V.H. (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã bắt đối tượng truy nã Trần Thanh Tuấn (SN 2000, quê tỉnh Lâm Đồng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuấn bị truy nã từ ngày 15/11/2021 theo quyết định của Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng Tuấn cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm tội

Ngày 20/10, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1989, trú tại TP. Bà Rịa), Bùi Văn Hoàn (SN 2006, quê tỉnh Bình Phước) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Minh Quang (SN 2002, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài. Theo trình bày của bị hại, Nghĩa và Hoàn đã trộm xe mô tô Yamaha Exciter của anh N.M.N. (SN 2001, trú tại huyện Đất Đỏ) đem bán cho Quang. (Trí Nhân)