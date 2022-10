Xử phạt nhiều học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi

Ngày 19/10, Đội CSGT-Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp HS điều khiển xe phân khối lớn, xe máy, xe đạp điện không đội nón bảo hiểm...

Ghi nhận tại trường THPT Hoà Bình (Tỉnh lộ 328), khoảng 1 giờ làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 49 trường hợp HS điều khiển xe máy trên 50 phân khối và điều khiển xe máy khi chưa đủ 16 tuổi.

Thời gian qua, nhằm kiềm chế TNGT xảy ra đối với HS, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu Trường THPT Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông, văn hóa giao thông cho HS. Bên cạnh đó, mời phụ huynh đến cam kết không giao xe mô tô phân khối lớn cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Tuy nhiên, do HS ở các xã Bàu Lâm, Tân Lâm khá xa so với trường, lại không có người thân đưa đón, nên các em phải chạy xe máy đến trường. Vì vậy, Ban giám hiệu Trường THPT Hòa Bình đề xuất cần có phương tiện đưa rước HS tuyến Tân Lâm-Bàu Lâm-Hòa Hưng-Hòa Bình để việc đến trường của các em an toàn và thuận tiện.

TRÍ NHÂN - THANH HỒNG