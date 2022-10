"Mắt thần" phòng, chống tội phạm

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống camera an ninh trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, 5 năm qua (2017-2022), các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “Camera an ninh”.

Hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại phường 7, TP. Vũng Tàu.

Phá nhiều vụ án nhờ “mắt thần”

Năm 2016, huyện Châu Đức là địa phương đi đầu trong triển khai mô hình “Camera an ninh”. Từ đó đến nay, mô hình này đã phát huy hiệu quả trong bảo đảm ANTT. Thượng tá Lê Minh Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, từ năm 2017 đến nay, qua camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện 34 vụ trộm cắp, 17 vụ tai nạn giao thông, 12 vụ va chạm xe, cùng nhiều vụ gây rối, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Điển hình, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ mất trộm có giá trị tài sản 1,4 tỷ đồng, ngày 19/8, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy xét. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an phát hiện đối tượng trộm cắp sử dụng xe buýt tẩu thoát, trốn về tỉnh Đồng Nai và đi qua nhiều tuyến xe buýt khác nhau. Lần theo manh mối trên, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng (có 5 tiền án) ngay sau đó.

Trước đó tại huyện Xuyên Mộc, vụ án trộm cắp tài sản và giết người xảy ra tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Bình Châu cũng đã được cơ quan công an điều tra, truy bắt nhanh đối tượng gây án nhờ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 11/6, Dương Đệ Hoàng (SN 1992, trú huyện Xuyên Mộc) và em ruột là Dương Đệ Hậu (SN 1996, trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đến phòng đặt máy bơm nước tại công trình đang xây dựng khu du lịch Trung Thủy (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Hậu đứng ngoài cảnh giới còn Hoàng chui qua lỗ hổng phía dưới cửa chính để đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước. Lúc này, ông Nguyễn Đình T. (bảo vệ công trình) phát hiện Hoàng đột nhập nên tri hô thì bị Hoàng dùng ống sắt đánh trúng đầu, khiến nạn nhân tử vong.

Từ năm 2017-2022, toàn tỉnh đã lắp đặt và đưa vào hoạt động hơn 22 ngàn camera an ninh, với số tiền đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Thông qua camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý 1.735 vụ việc vi phạm pháp luật với hơn 2.000 đối tượng.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ án. Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ Dương Đệ Hoàng và Dương Đệ Hậu. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Thượng tá Mai Điền Phương, Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc, thông qua camera an ninh, lực lượng công an đã điều tra, xử lý 29 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 4 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ giết người và trộm cắp tài sản; 23 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết 57 vụ tai nạn, va chạm giao thông; xử lý gần 200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và nhiều vụ khác liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn huyện.

Ngăn ngừa tội phạm

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138) cho biết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa bàn phát triển mạnh về du lịch và kinh tế. Do vậy, tình hình ANTT tại tỉnh diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu và thách thức trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thêm vào đó, phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng đa dạng, thủ đoạn táo bạo liều lĩnh, xuất hiện một số tội phạm mới trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, công nghệ cao.

Trước tình hình trên, BCĐ 138 tỉnh xác định công tác xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở là rất quan trọng. Một trong những mô hình phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian qua là “Camera an ninh”. Mô hình đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục Trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) cho biết, trên phạm vi toàn quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rất đa dạng với hơn 3.000 mô hình. Camera an ninh không phải là mô hình mới, nhưng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều điểm tích cực khi có 100% địa phương triển khai hệ thống camera an ninh và là một trong những tỉnh triển khai rất sớm mô hình này.

“Ngoài mô hình camera an ninh, trên địa bàn tỉnh duy trì 49 mô hình với hơn 120 ngàn người tham gia, trong đó nhiều mô hình được các cấp quan tâm chỉ đạo, đoàn thể hưởng ứng. Đây là những điểm sáng của tỉnh, cần được nhân rộng”, Đại tá Trần Quý Trường nói thêm.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN