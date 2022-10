Bắt tàu chở 46.000 lít dầu D.O trái phép

Sáng 12/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 46.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu BT 99887 TS (tỉnh Bến Tre).

Lực lượng chức năng Vùng CSB 3 kiểm tra hàng hóa trên tàu BT 99887 TS.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 ngày 9/10, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 100 hải lý về phía Đông Nam, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu BT 99887 TS do ông Đặng Hữu Hiền (SN 1967, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu BT 99887 TS đang vận chuyển khoảng 46.000 lít dầu D.O. Thuyền trưởng Đặng Hữu Hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên, đồng thời khai nhận mua dầu D.O từ các tàu trôi nổi trên biển để bán lại kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng Vùng CSB 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải về TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN