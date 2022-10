Xử lý đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

(BR-VT) Ngày 12/10, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 11/10, lực lượng Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang Tuấn đang mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện tại trước dãy phòng trọ Khánh Hương, thuộc tổ 2, KP.Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân. Thu giữ tang vật nhiều gói ma tuý và các dụng cụ sử dụng ma tuý.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của đối tượng Tuấn. Trước đó, Tuấn đã bị Công an TX.Phú Mỹ bắt và bị TAND TX. Phú Mỹ tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, mới ra tù chưa lâu Tuấn lại "ngựa quen đường cũ".

Tin, ảnh: PHƯỚC AN