Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/10, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Bá Anh Hoàng (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 151 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam). Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh công an, Viện KSND. Theo trình bày của bị hại, các đối tượng lạ gọi điện thoại giả danh công an, Viện KSND để chiếm đoạt của anh N.A.Đ. (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) số tiền lên tới hàng tỷ đồng. (Phước An)