Vi phạm giao thông còn "tố" ngược người phản ánh

Ngày 7/9, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Bà Rịa đã mời ông T.T.T. (SN 1977, ngụ TP. Bà Rịa) làm việc liên quan đến phản ánh điều khiển xe ô tô đi sai phần đường, chắn đầu phương tiện khác. Vụ việc trước đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận vô cùng bức xúc bởi chủ xe đã vi phạm giao thông còn có thái độ “thách thức”.

Xe ô tô của ông T. đi sai phần đường bị quay clip “tố” lên mạng xã hội.(ảnh cắt từ clip)

Sáng 5/9, một clip được đăng tải trên Facebook thể hiện xe ô tô biển số 72A -272.. do ông T. điểu khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ xã Hòa Long ra trung tâm TP.Bà Rịa. Khi đến ngã tư giao đường Nguyễn Văn Cừ, đèn giao thông vừa chuyển màu xanh, 3 ô tô phía trước đang di chuyển chậm, xe ô tô của ông T. lấn làn, lao thẳng về phía xe đi ngược chiều của vợ chồng cô N. (ngụ TP. Bà Rịa).

Dù xe đối diện đã bật còi cảnh báo nhưng xe ông T. vẫn cố tình chặn phía trước. Khi gần va chạm, cả 2 xe dừng lại. Ông T. bước ra với thái độ thách thức và còn có hành động đập cửa xe đối diện. Diễn biến sự việc được camera hành trình và cô N. quay lại, đăng tải lên Facebook.

Trao đổi với PV Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho biết, xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn nên Đội CSGT-TT đã mời ông T. lên xác minh. Qua làm việc, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm giao thông của mình. Đội CSGT-TT đã lập biên bản về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện đã có hành vi vi phạm đi không đúng phần đường quy định.

“Với hành vi vi phạm của ông T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe (hạng B2) trong thời gian 2 tháng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Nghị định 100-2019/NĐ-CP”, đại diện Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa thông tin.

Trong diễn biến liên quan, vụ việc được đăng lên Facebook đã gây “bão” dư luận với nhiều ý kiến bức xúc về hành vi vi phạm và thái độ của chủ xe 72A-272... Ông T. đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan, đơn vị và tới tận đơn vị công tác của cô N. để gửi đơn khiếu nại.

Trình bày trong đơn khiếu nại, ông T. cho rằng việc cô N. và chồng đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý là vi phạm vào Điều 155, Chương 14, Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 32, Luật Dân sự 2015 quy định về các hành vi sử dụng trái phép hình ảnh của người khác. Việc cô N. và chồng đăng clip trên mạng xã hội khiến danh dự của ông bị cộng đồng mạng xúc phạm, ảnh hưởng đời sống của ông và tạo sự kích động cộng đồng mạng. “Sau này, xe tôi có người đập phá thì cô N. và chồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, đơn khiếu nại của ông T. ghi.

Xác nhận với PV, ông Trần Văn Đảo, Hiệu trưởng Trường THCS N.T.Đ. (TP.Bà Rịa, nơi cô N. công tác) xác nhận, ông T. có tới trường gửi đơn phản ánh việc cô N. đăng thông tin, hình ảnh của ông lên mạng xã hội mà không xin phép. “Tôi vừa tiếp nhận đơn, chưa nắm rõ vụ việc. Tôi sẽ họp trong hội đồng nhà trường, làm việc với cả hai bên để xác minh cụ thể nội dung và sau đó nhờ cơ quan có chức năng xử lý”, ông Trần Văn Đảo nói.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông T., Công an xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) đã mời ông T. và cô N. lên để làm việc. Tại buổi làm việc, cả hai bên đã hòa giải và thỏa thuận việc ông T. rút đơn khiếu nại đối với cô N. Đồng thời, cô N. xóa hết bài đăng, clip ghi cảnh vi phạm giao thông của ông T.

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Văn Hoãn (Văn phòng Luật sư Đỗ Lê) cho rằng, cô N. phát hiện và quay clip xe ô tô vi phạm giao thông là việc phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật. Vợ chồng cô N. là bị hại trực tiếp nên ngoài gửi thông tin cho cơ quan chức năng xử lý thì việc đăng tải lên mạng xã hội cũng là để cảnh báo và tuyên truyền giao thông. Ngoài ra, hình ảnh ghi trên đường giao thông là nơi công cộng. Hành vi vi phạm là có thật, người vi phạm còn có thái độ thách thức, đe dọa nên việc đăng tải clip lên mạng xã hội của cô N. là không vi phạm.

“Việc ông T. cho rằng sau này có người đập phá xe thì cô N. và chồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm là không có căn cứ”, luật sư Đỗ Văn Hoãn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN