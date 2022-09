Nhiều học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 6/9, Công an huyện Đất Đỏ ra quân xử lý HS vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, 7 HS bị lập biên bản vi phạm giao thông với các lỗi như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đi sai phần đường, làn đường, không đội nón bảo hiểm.

Công an huyện Đất Đỏ khuyến cáo phụ huynh không giao xe cho HS nếu chưa đủ tuổi điều khiển xe để bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và người đi đường.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho HS - tháng 9”, Công an huyện Đất Đỏ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp dừng lập chốt và hóa trang để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với HS.

TRÍ NHÂN