Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/9, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Phan Anh Đức (SN 2005, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Gia Huy (SN 2004, quê TP.Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường 30/4 (phường 11), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 7/9, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1999, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo thông tin ban đầu, Hiếu được 1 đối tượng tên Nhân (chưa rõ lai lịch) bán cho 1 xe mô tô. Tuy nhiên, Hiếu biết rõ tài sản trên do người khác phạm tội mà có (xe mô tô trên là tang vật liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 7/6/2022, tại quán cà phê Chill thuộc KP.5, P. Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) nhưng vẫn mua. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 7/9, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài, xảy ra tại quán cà phê Khang Huy (ấp Nam, xã Hòa Long). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, lực lượng Công an xã Hòa Long bắt quả tang 4 đối tượng đánh bài ăn tiền, thu giữ 13,2 triệu đồng và 1 bộ bài 52 lá. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 5/6, tại đầu hẻm 365 (đường Trần Phú, phường 5), Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu thu giữ 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, số máy 5C64-821797, số khung RLC S5C640CY821760, màu sơn trắng, nâu đã qua sử dụng; 1 xe biển số 72L8-6455. Nếu ai có thông tin về những chiếc xe có đặc điểm trên và chủ sở hữu đề nghị thông báo ngay cho Công an TP Vũng Tàu (số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.573 hoặc 0382100239, gặp ĐTV Đoàn Ngọc Tân) để giải quyết.