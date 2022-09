Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng tá Trần Thanh Hiển

Ngày 28/9, Công an tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước và quyết định thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND đã đến dự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND đã trao huân chương Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí Trần Thanh Hiển.

Trong 5 năm (từ năm 2017, đến năm 2021), được sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tá Trần Thanh Hiển đã được rèn luyện, bồi dưỡng ở nhiều môi trường khác nhau. Trong đó, từ năm 2017 đến tháng 8/2018, đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2019, đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an. Từ tháng 12/2019, đến nay, đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ở tất cả các cương vị công tác, đồng chí đã luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình công tác, Thượng tá Trần Thanh Hiển đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao và phạm vi ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước. Với những thành tích, kết quả đạt được trong 5 năm liên tiếp, Thượng tá Trần Thanh Hiển đã đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Năm 2020, Thượng tá được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; được các cấp lãnh đạo tặng thưởng 13 Bằng khen các loại về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, trong đó có một Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá của Bộ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Trần Thanh Hiển.

Ngày 12/8/2022, Thượng tá Trần Thanh Hiển vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

THÀNH TRUNG - TRÍ NHÂN