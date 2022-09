Tạm giữ gần 30 xe thay đổi đặc tính, kết cấu

Từ đêm 1/9 đến rạng sáng 2/9, lực lượng CSGT và Trật tự - Công an TP. Vũng Tàu phối hợp CSCĐ - Công an tỉnh tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn trên các tuyến đường trọng điểm như: 3/2, 2/9, Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú.

Lực lượng Công an TP. Vũng Tàu tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 30 phương tiện mô tô, xe máy với lỗi vi phạm thay đổi đặc tính và kết cấu xe. Điều khiển các phương tiện vi phạm này đều là thanh thiếu niên, nhiều trường hợp còn chưa có GPLX. Cá biệt có một số đối tượng sau khi độ xe còn có sở thích là thử tay lái với CSGT bằng cách đi tìm lực lượng này để chạy xe khiêu khích, gây hấn.

Nhiều xe mô tô, xe máy thay đổi kết cấu lưu thông trên các tuyến đường bị lực lượng CSGT và Trật tự-Công an TP. Vũng Tàu xử lý.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, trước, trong và sau lễ 2/9, do lực lượng công an tăng cường tuần tra, hóa trang mật phục phòng chống đua xe trái phép nên tình trạng này giảm hẳn. Mặt khác, Công an TP. Vũng Tàu cũng huy động lực lượng phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuần tra, chốt chặn trên các trục đường trọng điểm, ngăn chặn ngay từ đầu các đối tượng có ý định tụ tập đua xe trái phép.

Lực lượng CSGT lập biên bản một trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường Thùy Vân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN