TP. Vũng Tàu bàn giải pháp chống kẹt xe dịp lễ 2/9

Trưa 31/8, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9. Tham dự có Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, cùng đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở GT-VT.

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Văn Ninh cho hay, Phòng CSGT tỉnh sẽ hỗ trợ 4 xe mô tô và 8 CSGT phối hợp Công an TP. Vũng Tàu bảo đảm trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9.

Các đại biểu dự họp đã đề ra các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống kẹt xe như: đề xuất phương án vận chuyển hành khách từ các phương tiện này đến các điểm du lịch, quán ăn, nhà hàng; bố trí lực lượng hướng dẫn quét mã QR (ảnh trên) chỉ dẫn 28 bãi đậu xe...

Du khách lưu thông trên đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, năm 2022.

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Hồng Thuấn cho biết, thành phố sẽ cắm biển cấm xe ô tô vào đường Vi Ba, Hải Đăng trong dịp lễ 2/9; cấm các loại xe lưu thông vào hẻm 444 Trần Phú trong các ngày, lễ, cuối tuần; quy định xe trên 30 - 50 chỗ đậu trên các tuyến đường nội đô của thành phố, chỉ dừng đón, trả khách sau đó đưa vào bãi đậu xe thành phố đã bố trí.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ 2/9.

UBND TP. Vũng Tàu giao Công an thành phố bố trí lực lượng, huy động công an phường, xã; đoàn viên thanh niên tham gia điều tiết giao thông tại các điểm “nóng” như: Vòng xoay tượng đài dầu khí; Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh.

Phòng VH-TT và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Vũng Tàu cắm bảng chỉ dẫn tại cửa ngõ vào thành phố và đường Thùy Vân về mã QR chỉ dẫn các bãi đậu xe và hướng dẫn khu vực đậu xe. Phòng Quản lý Đô thị thành phố bố trí bãi đậu xe và người hướng dẫn du khách; dán mã QR 28 bãi đậu xe trên các biển cấm dừng, đậu xe.

Tin, ảnh: AN NHIÊN