Ngăn chặn đua xe trái phép dịp 2/9

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh sẽ tăng cường triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó đặc biệt là ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép.

Đội CSGT huyện Xuyên Mộc phối hợp PC08 xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng rạng sáng 28/8.

Vây ráp, bắt giữ nhiều đối tượng đua xe trái phép

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ ngày 1-4/9 là thời điểm du lịch của người dân cả nước. Dự báo, số lượng du khách đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ rất đông. Điều này cũng tiềm ẩn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy quá khích, tụ tập lạng lách, nẹt pô. Để ngăn chặn những nhóm “quái xế” này, trước và trong dịp lễ 2/9, lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 28/8, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp Công an xã Bình Châu, PC08 lập chốt chặn 2 điểm trên đường ven biển Bình Châu nhằm ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên đua xe, nẹt pô gây mất ANTT. Thời điểm này, có hàng trăm thanh thiếu niên sử dụng xe máy tụ tập cổ vũ đua xe, nẹt pô, bốc đầu; nhiều xe thay đổi kết cấu, đôn dên, thay pô, thay bánh…

Quá trình vây ráp, nhóm quái xế nháo nhào tản ra khắp nơi bỏ chạy, một số đối tượng bỏ lại xe máy, chạy giấu xe vào bụi, rừng cây. Quá trình xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 30 xe máy. Đến trưa cùng ngày, kiểm tra các điểm lân cận, Tổ công tác còn phát hiện hàng chục xe máy của nhóm thanh thiếu niên bỏ lại, một số xe còn khóa cổ, giấu kỹ trong bụi rậm. Tổng số phương tiện thu giữ khoảng 60 chiếc.

Trước đó, rạng sáng 22/8, Đội CSGT và trật tự - Công an TP. Vũng Tàu nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, bốc đầu gây mất ANTT trên đường 2/9. Bố trí lực lượng ngăn chặn, Tổ công tác phát hiện 200-300 xe mô tô tập trung thành nhóm lớn chạy tốc độ cao, nẹt pô inh ỏi. Phát hiện bị vây ráp, nhóm thanh thiếu niên tăng ga bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Tổ công tác sau đó đã tạm giữ nhiều đối tượng, trong đó có Ngô Đình Khôi (SN 2002, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Kim Nhanh (SN 2005, quê Trà Vinh), Nguyễn Minh Hoàng Phú Ngọc (SN 2000, ngồi sau xe Nhanh). Khôi khai nhận cả nhóm đã tụ tập nẹt pô, so tốc độ được vài vòng thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Cơ quan công an lập biên bản các đối tượng với nhiều lỗi vi phạm như: xe không biển số, thay đổi đặc tính xe, không giấy phép lái xe.

Tổ chức giao thông an toàn, thông suốt

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Đội trưởng Đội Tham mưu PC08 cho biết, công tác xử lý chống đua xe, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô lạng lách, nẹt pô, thay đổi kết cấu đã được đơn vị triển khai xuyên suốt. Ngoài những vụ việc vây ráp, xử lý những nhóm tụ tập hàng trăm người, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra còn xử lý nhiều trường hợp thay đổi kết cấu, chạy tốc độ cao. Hiện đơn vị đã triển khai công tác bảo đảm TTATGT theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Lễ 2/9. Trong thời gian tới, PC08 sẽ tăng cường 70% quân số nhằm bảo đảm tình hình giao thông trên địa bàn.

Cũng liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Ban ATGT tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị đơn vị chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến TNGT, ùn tắc giao thông, các trục đường kết nối chính. Trong đó, cần ứng dụng khoa học công nghệ để sớm phát hiện các vụ việc ùn tắc nhằm có giải pháp xử lý kịp thời.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, trong đó chú ý kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm: tốc độ, nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người quy định, chở quá tải, không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN