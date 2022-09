AN NINH TRẬT TỰ 9/9/2022

Xử lý đối tượng quan hệ tình dục với trẻ em

Ngày 9/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chị T.T.L (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về nhà tại hẻm 229 đường 30/4, phường Rạch Dừa, thì phát hiện Trần Đinh Gia (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. (SN 2010, là con của chị L). (Phước An)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 9/9, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý Trần Kim Minh (SN 1997, trú tại huyện Côn Đảo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực đường Lê Hồng Phong, khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo. Tang vật thu giữ 3 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại tại quán nhậu

Ngày 9/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Thông (SN 1978, trú tại TP.Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam. Tài sản bị chiếm đoạt là 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7. (Nguyễn Văn)

Tìm nhân chứng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ TNGT xảy ra khoảng 21 giờ 30, ngày 12/7, tại khu vực trước nhà số 1720C Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu, xe mô tô biển số 72K1-338.87 do anh Trần Dương Trung (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) điều khiển, thì xảy ra va chạm với anh Nguyễn Trọng Thiêm (SN 1977, trú tại TP. Vũng Tàu), đang đi bộ từ bên phải qua trái đường theo chiều xe mô tô lưu thông, khiến anh Thiêm ngã ra đường.

Khi anh Thiêm đang đứng dậy thì bị 1 xe ô tô màu sơn trắng, loại 7 chỗ (chưa rõ biển số và người điều khiển), lưu thông cùng chiều với xe mô tô va chạm, rồi rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, khi anh Thiêm đang nằm trên đường, thì bị xe ô tô biển số 72C-188.86 va chạm vào người, xe dừng lại một lúc rồi rời đi. Hậu quả, anh Thiêm tử vong tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đề nghị người điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ, màu sơn trắng liên quan đến vụ TNGT khẩn trương liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Vũng Tàu để giải quyết vụ việc. Đồng thời, cá nhân, tổ chức liên quan hoặc nhân chứng vụ TNGT trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856573 hoặc 038.210.0239 gặp ĐTV Đoàn Ngọc Tân) để làm việc.