AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Thắng (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại hẻm 206 Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa. Tang vật thu giữ gồm 75 đoạn ống có chứa heroin. (Phước An)

Cướp tài sản

Ngày 8/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995, quê tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại đường 36m thuộc KP. Hải Hòa, TT. Long Hải, 2 đối tượng trên đã cướp của anh N.M.Đ (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu) nhiều tài sản có giá trị với tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 40,5 triệu đồng. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 8/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Ngô Thị Ngọc Hạnh (SN 1976, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán lô đề xảy ra tại ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền. Qua làm việc, Hạnh khai nhận tiền bán lô đề trong ngày 6/9 là 6,919 triệu đồng. (Lê Nguyễn)