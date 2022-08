AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 11/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Hoàng Thanh Minh (SN 1994, là nhân viên Công ty CP Môi trường Sao Việt (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại Công ty DAEYOUNG EP VINA, KCN Mỹ Xuân B1 - Conac (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), Minh đã trộm 6 cuộn dây đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Quang Độ (SN 1987, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại KP. Hải Lạc, TT. Phước Hải. Trước đó, Độ trộm 3 ĐTDĐ của ông N.V.M (SN 1959, trú tại huyện Đất Đỏ). (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu. Theo đó, 3 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) dùng hung khí đánh anh P.V.V.Q (SN 1989, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 11/8, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Nga (SN 1984, quê tỉnh An Giang) về hành vi mua bán trái phép ma túy cho con nghiện, xảy ra tại quán cà phê Hiếu Nhung, tổ 7, KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa. (Phước An)

Triển khai mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh-tự quản về ANTT”

Ngày 11/8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công ty CP Dịch vụ đô thị Tân Thành ra mắt và ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về ANTT” trên địa bàn thị xã.

Theo đó, mô hình gồm 3 tổ với 34 thành viên. Khi làm nhiệm vụ nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc liên quan đến ANTT, các thành viên sẽ có thông báo và cung cấp thông tin cho lực lượng công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Được biết, TX.Phú Mỹ là địa phương thứ 5 trên địa bàn tỉnh đưa vào hoạt động mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về ANTT”. (Trí Nhân - Thành Trung)