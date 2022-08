AN NINH - TRẬT TỰ 8/8/2022

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/8, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại chợ Bà Rịa, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa. Trước đó, tại khu vực trên, Phạm Lê Tuấn Anh (SN 1987) và Nguyễn Thuận Dương (SN 1989, cùng trú tại TP. Bà Rịa) đã dùng tay đánh vào mặt anh L.T.N.P (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức). Sau đó, Tuấn Anh dùng 1 cây thanh sắt đánh tiếp vào đầu nạn nhân gây thương tích. (Nguyễn Anh)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 8/8, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 1 căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, phường 2. Theo trình bày của bị hại, anh T.V.T (SN 1990, trú tại TX. Phú Mỹ) khi ngủ dậy thì phát hiện mất trộm 1 ĐTDĐ iPhone 13 Promax và 9 triệu đồng tiền mặt. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/8, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại đường 2/9, phường 12, lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Anh Hiếu (SN 1998, trú tại huyện Châu Đức) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Cướp tài sản

Ngày 8/8, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cổng nghĩa trang phường Long Hương, 1 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) xin đi nhờ xe rồi dùng dao Thái lan uy hiếp và cướp 1 xe mô tô hiệu Honda Click của anh L.V.D (SN 2006, trú tại TX. Phú Mỹ). (Phước An)

Bắt đối tượng giết người

Ngày 8/8, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, đã phối hợp với Phòng CSHS-Công an tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng Bến Đá bắt Nguyễn Văn Khế (SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người. Trước đó, ngày 3/8, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Khế. (Nguyễn Văn)