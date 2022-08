Hiệu quả nhờ vừa tuyên truyền vừa kiểm tra, xử phạt

Xe quá khổ, quá tải là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và khiến hạ tầng giao thông nhanh xuống cấp. Do đó, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho chủ DN vận tải và lái xe ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra, lập biên bản 1 trường hợp điều khiển xe tải vi phạm tải trọng trên địa bàn.

Triển khai nhiều biện pháp

Tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường diễn ra khá phổ biển. Do đó, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó vừa kiên quyết xử lý, vừa kiên trì thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để chủ DN và lái xe nắm rõ những quy định của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp chở hàng quá tải trọng, tự ý thay đổi kích cỡ thành, thùng xe trên quan điểm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Thượng tá Nguyễn Tấn Phương, Phó Trưởng Công an TP. Bà Rịa cho biết, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ cho chủ DN vận tải, lái xe trên địa bàn. Theo đó, tổ tuần tra kiểm soát và tổ điều tra giải quyết TNGT, Đội CSGT và Trật tự lập danh sách, thống kê các nhà xe, chủ DN và lái xe hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn. Các DN có phương tiện thường xuyên vi phạm TTATGT và gây TNGT trong thời gian qua được đặc biệt lưu ý. Căn cứ danh sách trên, Công an TP. Bà Rịa mời chủ DN và lái xe đến trụ sở để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Song song đó, lực lượng CSGT còn tuyên truyền trực tiếp tại DN, thông qua quá trình tuần tra kiểm soát, tuyên truyền qua facebook, trang zalo “An toàn giao thông Bà Rịa”, “Kết nối doanh nghiệp vận tải an toàn”.

Qua công tác kiểm tra, xử lý, Công an TP. Bà Rịa ghi nhận nhiều chủ xe, lái xe đã quan tâm, phối hợp bảo đảm TTATGT như đã tự nguyện cưa, dỡ bỏ phần thùng xe cơi nới, không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chở hàng đúng tải trọng, phủ bạt che chắn. Tuy nhiên, còn nhiều trường hợp chủ xe, lái xe chưa thực hiện tốt các quy định trên, còn trốn tránh, cố tình vi phạm. Đối với các trường hợp này, Công an TP. Bà Rịa kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ.

“Kết quả, từ ngày 20/6, đến nay, Công an TP. Bà Rịa đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 30 trường hợp vi phạm về quá tải, quá khổ, cưỡng chế thi hành 1 trường hợp. Trong thời gian tới, Công an TP. Bà Rịa sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý tất cả trường hợp chở hàng hoạt động trên địa bàn vi phạm quy định”, Thượng tá Nguyễn Tấn Phương nói.

CSGT Công an TP. Bà Rịa tuyên truyền và cho các chủ xe ký cam kết tuân thủ quy định về bảo đảm TTATGT.

Thay đổi ý thức lái xe

Nhiều lái xe đã hiểu và ý thức được trách nhiệm tuân thủ quy định về an toàn giao thông. Anh Lê Tiến (ở phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) lái xe tải loại 2,5 tấn cho biết, 6 năm trước gia đình anh mua xe để chuyên chở phế liệu. Anh đã có vài lần vì cố nhồi nhét cho hết hàng, nên xe quá khổ, quá tải, bị lực lượng CSGT xử lý. “Nếu bị phạt vì chở hàng cồng kềnh là hết luôn tiền công được nhận. Do đó, sau này khi vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường tôi đều tuân thủ chở đúng tải trọng, không chở hàng cồng kềnh, vừa bảo đảm an toàn cho mình và những người lưu thông trên đường”, anh Tiến nói.

Còn anh Nguyễn Hữu Vinh (trú tại huyện Long Điền) cho biết, anh lái xe ben loại 6 tấn đã 4 năm nay. Từ khi gia đình mua xe đến nay, anh luôn chở đúng tải trọng và không cơi nới thùng xe. “Xe cũng giống như con người vậy. Nếu chở quá tải, quá khổ thì sẽ nhanh hư mà lại không an toàn. Do đó, tôi luôn chở đúng tải trọng cho phép”, anh Vinh nói.

Theo Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT Phòng CSGT-Công an tỉnh, lực lượng CSGT-Công an tỉnh và CSGT công an các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động đến từng DN, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa xe ô tô và vận động các DN, cá nhân có phương tiện vận tải chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thùng xe, chở quá tải. Các vi phạm về kích thước thùng xe phải tự giác tháo, cắt thùng đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng tuyên truyền các quy định về kinh doanh vận tải, kỹ năng lái xe an toàn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ tài xế; các quy định gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện. Các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN