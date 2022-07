Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Được thành lập từ năm 1999, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiều năm qua, Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có tính chất xuyên tỉnh với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Từ năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh trực tiếp và phối hợp với các lực lượng điều tra, bắt giữ 95 vụ (203 đối tượng) có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 46 gam heroin, hơn 5,7 kg và 1.167 viên ma túy tổng hợp, hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Với những chiến công của mình, hằng năm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đều nhận được Bằng khen, Giấy khen từ Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh. Năm 2017, Phòng được nhận Cờ thi đua Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; năm 2019-2021, Phòng được công nhận Đơn vị quyết thắng.

Thực hiện: MINH THANH - NGUYỄN LỘC