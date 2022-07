Nêu cao tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý

30 năm qua, đội ngũ luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT đã nỗ lực phấn đấu thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đoàn Luật sư tỉnh trao tặng 50 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 phường 8, TP. Vũng Tàu.

Đáp ứng yêu cầu về pháp lý

Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 10/1/1992 trên cơ sở kế thừa và được chuyển đổi từ Đoàn Luật sư Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Những ngày đầu, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ có 7 luật sư và 1 tập sự. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 30 năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, chú trọng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cũng như hoạt động nghề nghiệp luật sư. Đến nay Đoàn Luật sư tỉnh đã có tới 219 luật sư tham gia và 72 tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong 70 tổ chức hành nghề khác nhau và là tỉnh có quy mô luật sư đứng thứ 6 trong toàn quốc về số lượng luật sư. 100% luật sư và người tập sự hành nghề Luật đều có bằng Cử nhân luật, trong đó có 17 người là thạc sĩ luật, gần 50% luật sư có thâm niên làm việc trong cơ quan pháp luật, nhiều luật sư nguyên là lãnh đạo các cơ quan pháp luật, nay nghỉ hưu đã tham gia làm luật sư.

“Các luật sư và người tập sự hành nghề Luật trong Đoàn luôn ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp - xã hội của mình, sẵn sàng mang trí tuệ, trình độ và tâm huyết để phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, không ngừng hoàn thiện bản thân, góp phần cùng Ban Chủ nhiệm Đoàn xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh ngày càng lớn mạnh”, Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhận định.

Từ năm 1992 đến tháng 6/2022, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đã cung cấp dịch vụ pháp lý, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo trong 50.000 vụ án, đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước: trên 6 tỷ đồng (chưa tính thuế thu nhập cá nhân).

Một trong những thành tích nổi bật nhất mà Đoàn Luật sư tỉnh đạt được trong 30 năm qua chính là việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết, xét xử nhiều vụ án hình sự, hành chính và các vụ việc dân sự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tích cực hỗ trợ cho các DN, doanh nhân thông qua hoạt động tư vấn pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và tin cậy trên địa bàn tỉnh. Trong các vụ án có luật sư tham gia và thông qua công tác tranh tụng, chất lượng xét xử của các phiên tòa được nâng lên, góp phần hạn chế sai sót, tạo được công bằng và khách quan trong quá trình xét xử.

Điển hình như vụ 33 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và kiện đòi 12 DN chế biến hải sản (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) bồi thường vì xả thải gây chết cá. Trong vụ án này, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 33 hộ dân đã đưa ra bằng chứng về nguyên nhân chính khiến cá chết hàng loạt là do hoạt động xả thải của các DN chế biến hải sản. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã buộc các DN phải bồi thường cho các hộ dân với mức 76,64% giá trị thiệt hại.giải quyết thấu tình đạt lý các tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, thủ tục hành chính, chia tài sản...

Ngoài hoạt động tư vấn pháp luật, Ngoài ra, Đoàn Luật sư tỉnh còn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh. Các ý kiến của Đoàn Luật sư tỉnh luôn được Đoàn ĐBQH và các cơ quan, tổ chức ghi nhận, tiếp thu để xây dựng các văn bản luật được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn.

Nhiều hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh cũng tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng cách lồng ghép thông qua việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và tham gia hỗ trợ pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, các luật sư đã tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Trẻ em, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Hôn nhân gia đình, Hợp đồng vay tài sản, những quy định liên quan đến quyền sử dụng đất, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai, quan hệ tài sản trong hôn nhân gia đình… đến người dân.

Là người từng được luật sư tư vấn pháp luật miễn phí, ông Nguyễn Xuân An (phường 12, TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Do không am hiểu nhiều về pháp luật nên việc phân chia mảnh đất do cha mẹ để lại khiến tình cảm anh em trong gia đình tôi bị sứt mẻ. Sau đó, nhờ được các luật sư tư vấn, anh em tôi không chỉ hàn gắn quan hệ gia đình mà còn có điều kiện nâng cao nhận thức pháp luật”.

Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh: Trước yêu cầu cấp bách về xây dựng và phát triển trong tình hình mới, để hoàn thành mục tiêu, trách nhiệm chính trị của mình, Đoàn Luật sư tỉnh rất cần có sự quan tâm hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và UBND tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Đoàn Luật sư tỉnh mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho luật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết nhanh chóng những tồn tại vướng mắc trong hoạt động hành nghề luật sư tại địa phương; tạo điều kiện cho Đoàn luật sư tham gia vào các hoạt động của tỉnh để luật sư có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn Luật sư tỉnh cũng thường xuyên vận động kinh phí để tổ chức các hoạt động thiện nguyện xã hội. Điển hình như trong đoạt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Đoàn Luật sư tỉnh đã vận động các luật sư trong Đoàn đóng góp 25 triệu đồng để trao 50 suất quà gồm mì gói, dầu ăn, nước mắm, nước tương, gạo, cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường 8, TP. Vũng Tàu.

“Phát huy những kết quả đã đạt được trong 30 năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao ý thức chính trị tư tưởng, bản lĩnh vững vàng, kiên định trong hoạt động nghề nghiệp của từng luật sư; xây dựng, kiện toàn và phát triển các tổ chức hành nghề luật sư với đội ngũ luật sư tăng về số lượng và bảo đảm về chất lượng; bồi dưỡng để có nhiều luật sư giỏi, có khả năng tham gia tranh tụng các vụ án có yếu tố nước ngoài, nhất là án kinh tế, thương mại..., đồng thời tích cực tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách; tư vấn miễn phí cho người dân; tham gia các đợt phát động ủng hộ người nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai; đóng góp tiền của và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN