Công an tỉnh và Cảng hàng không Côn Đảo: Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Ngày 21/7, Công an tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp.

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại sân bay Côn Đảo đã được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho gần 36 ngàn lượt chuyến bay, hơn 2,1 triệu lượt hành khách và hơn 5,2 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện thông qua cảng.

Hai bên đã phối hợp lập biên bản, xử lý 649 trường hợp vi phạm về vật phẩm nguy hiểm để trong hành lý xách tay, cùng nhiều vụ vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức diễn tập cấp cơ sở xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng 5 tình huống giả định. Qua đó, nâng cao khả năng ứng phó các sự cố uy hiếp an toàn bay khi xảy ra trên thực tế.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới và ký kết quy chế phối hợp bảo đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tặng giấy khen 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-LƯU TRUNG