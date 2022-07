Tháng 7, xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông, làm 471 người thiệt mạng

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 7 (tính từ ngày 15/6 đến ngày 14/7), toàn quốc xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông, làm 471 người thiệt mạng và 566 người bị thương.

So với tháng cùng kỳ năm 2021 tăng 37 vụ (4,65%), tăng 33 người chết (7,53%), tăng 54 người bị thương (10,55%). Trong số này, đường bộ xảy ra 812 vụ, làm chết 456 người, bị thương 562 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 29 vụ (3,7%), tăng 28 người chết (6,54%), tăng 53 người bị thương (10,41%).

Đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 15 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 10 vụ (111,1%), tăng 7 người chết (87,5%), tăng 1 người bị thương (33,33%). Đường thủy và hàng hải mỗi lĩnh vực xảy ra 1 vụ và không có người chết, bị thương.

Trong lĩnh vực hàng không, tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 31 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report - MOR), xảy ra 11 sự cố mức D, không tăng so với tháng 6/2022 và tăng 10 sự cố so với cùng kỳ năm 2021, không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn nghiêm trọng và sự cố uy hiếp an toàn cao.

Tính chung trong 7 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/7/2022), toàn quốc xảy ra 6.536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người.

VÂN LINH