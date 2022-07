Bịa ra villa ở Vũng Tàu để lừa đảo du khách

Tung lên facebook hình ảnh bắt mắt về căn biệt thự có tên Helios Villa Vũng Tàu và cho thuê với giá rẻ, kẻ gian đã lừa đảo tiền đặt cọc của hàng trăm du khách. Cơ quan công an đang phối hợp với Sở Du lịch điều tra vụ việc.

Tại địa chỉ 209 Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu không có villa nào mà thực ra chỉ là quán lẩu cá đuối và quán cà phê.

Cuối tháng 6/2022, chị H.L.Q ở tỉnh Đồng Nai có ý định tổ chức cho nhân viên trong phòng đi du lịch nghỉ dưỡng ở TP. Vũng Tàu. Sau khi chốt thời gian, chị Q. lên mạng xã hội tìm kiếm khách sạn, biệt thự ở TP. Vũng Tàu để đặt phòng vào giữa tháng 7/2022.

Thấy có tài khoản mạng xã hội facebook tên Helios Villa đăng bài quảng cáo cho thuê biệt thự ở Hoàng Hoa Thám, phường 2, giảm giá từ 15 triệu đồng xuống còn 7,5 triệu đồng, với những hình ảnh về biệt thự bắt mắt nên chị Q. tìm hiểu.

Sau khi tìm kiếm trên một trang web chuyên đặt phòng online, chị Q. thấy có tên của biệt thự này, chủ cho thuê căn biệt thự còn đăng cả CCCD, số điện thoại và số tài khoản đều mang tên Nguyễn Quốc Hùng (quê ở Lâm Thao, Phú Thọ), hiện đang trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng, kèm theo là quyết định công nhận villa đạt chuẩn 3 sao nên chị Q. tin tưởng và liên hệ với số điện thoại trong quảng cáo để đặt phòng và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Nguyễn Quốc Hùng.

Quyết định công nhận đạt chuẩn 3 sao mà Villa Helios đưa lên mạng nhằm lấy lòng tin của du khách.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị Q. không nhận được giấy xác nhận đặt cọc. Chị gọi điện yêu cầu Nguyễn Quốc Hùng chuyển giấy xác nhận thì không nghe máy. Sau đó, chị Q. dùng điện thoại khác để gọi thì Hùng nghe máy nhưng báo là nhân viên bận quá, sẽ gửi giấy xác nhận sau. Dù vậy, chị Q. không nhận được giấy xác nhận và số điện thoại của Hùng không liên lạc được nữa.

Thời gian qua, nhiều người bị lừa tiền cọc với chiêu thức như trên, với số tiền bị lừa ít nhất từ 2,5 triệu đồng trở lên. Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng là lấy hình ảnh của một biệt thự ở nước ngoài để đăng trên fanpage rồi “chạy” quảng cáo khai trương, giảm giá. Nhóm này còn tạo hẳn định vị vị trí villa ở Vũng Tàu để gửi địa chỉ cho khách khi họ hỏi. Sau khi bị nhiều người báo cáo sự cố thì nhóm này xóa fanpage. Sau đó, tiếp tục tạo fanpage khác, tên khác và đổi sang những địa danh du lịch khác để lừa đảo.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Villa Helios không tồn tại ở địa chỉ mà đối tượng đưa lên mạng. Quyết định công nhận đạt chuẩn 3 sao của Villa Helios cũng là giả mạo.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, vụ việc xảy ra tại một biệt thự không có thật ở TP. Vũng Tàu, các đối tượng lừa đảo có thể ở một địa bàn khác, trong khi nạn nhân cũng không phải là người ở địa phương và không có đơn thư phản ánh trực tiếp mà chỉ phản ánh qua các trang mạng xã hội nên việc kiểm chứng thông tin, điều tra, xử lý gặp khó khăn. Do đó, người dân bị lừa đảo có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an nơi mình sinh sống để cơ quan Công an các địa phương tổng hợp lại và tiến hành phối hợp điều tra, truy tìm.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở du lịch cho biết, hiện tại Sở Du lịch đã nắm được thông tin nhiều du khách bị lừa khi đặt phòng tại biệt thự “ảo” nói trên. Sự việc này nếu không giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của địa phương. Do đó, sáng 13/7, Sở Du lịch đã cử người đến Công an tỉnh phối hợp truy tìm đối tượng lừa đảo.

“Khách du lịch muốn thuê phòng khi đến TP. Vũng Tàu nghỉ dưỡng có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch tỉnh. Tất cả khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu đều có tại đây để từ đó du khách tìm được chỗ ở phù hợp và tránh bị lừa gạt”, ông Trịnh Hàng nói.

Để tránh trường hợp bị lừa đảo nêu trên, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Vũng Tàu khuyến cáo du khách phải thận trọng trong việc đặt phòng. Khi muốn chuyển tiền cho nơi đặt chỗ phải tìm hiểu thật kỹ, tránh bị mất tiền oan. Khi cần can thiệp các vấn đề lưu trú, du khách liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu (0254 3611 988) để được can thiệp giải quyết.

