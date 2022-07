AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/7, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán karaoke Luxury (đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa), do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Trần Phúc Hậu (SN 1993, trú tại huyện Long Điền); Nguyễn Vũ Hoàng Sơn (SN 1993), Võ Đình Phong (SN 1988), Tô Long Quân (SN 1987), cùng trú tại TP.Bà Rịa đã đánh vào đầu, mặt anh Quân Minh Tuấn (SN 1989), Huỳnh Quốc Tuấn (SN 1982, trú tại TP. Bà Rịa) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 28/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Nhật Minh (SN 2004, trú tại huyện Long Điền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại phường 2 (TP. Vũng Tàu), lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng tỉnh BR-VT bắt quả tang Minh mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 3 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/7, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại căn nhà trên đường Nguyễn Hiền (TP.Vũng Tàu), đối tượng Salima (SN 1990, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đã lừa đảo chiếm đoạt của anh N.V.B.T. (SN 1989, quê tỉnh An Giang) 1 xe mô tô hiệu Honda Vision. (Sơn Khê)

Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh cho biết, đã phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) vận đối tượng truy nã Lê Văn Đệ (SN 1994, trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú về tội trộm tài sản. Trước đó, Đệ gây án trên địa bàn TP.Thanh Hóa rồi bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT-Công an TP.Thanh Hóa phải ra quyết định truy nã. (Phước An)