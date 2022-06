Tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan, doanh nghiệp du lịch

Chiều 2/6, Công an tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Gần 100 đại biểu đến từ Phòng VH-TT, Ban Quản lý các KDL các địa phương, khách sạn, resort từ 3 sao trở lên trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh phổ biến các quy định đến đại biểu.

Tại hội nghị, Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã phổ biến Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP; Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự cho khu dân cư, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau thời gian dài gián đoạn hoạt động do dịch COVID-19, ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đang trên đà hồi phục. Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động du lịch, hiện thực hóa đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh, đồng thời trang bị kiến thức về phòng ngừa tội phạm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp và người làm việc trong doanh nghiệp du lịch để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời cung cấp cho lực lượng công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA