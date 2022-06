Đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng kinh tế

Sáng 1/6, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, tham nhũng-kinh tế trên địa bàn tỉnh” đã giám sát tại Công an tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát

Đoàn giám sát do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu làm rõ thêm thông tin trong báo cáo.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ năm 2013 đến cuối năm 2021, đơn vị đã khởi tố, điều tra 92 vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt còn thấp.

Nguyên nhân do quá trình điều tra giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra không thể ra lệnh kê biên tài sản hoặc ra quyết định tố tụng ngăn chặn chuyển dịch tài sản, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, mà chỉ đề nghị cơ quan liên quan, phối hợp. Sở Tư pháp không thể chỉ đạo các tổ chức công chứng tạm dừng các thỏa thuận giao dịch dân sự vì không có quyết định tố tụng của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đương sự tố cáo, trình báo với cơ quan điều tra chưa đúng sự thật, nếu vội vàng áp dụng phong tỏa tài sản liên quan đến doanh nghiệp, người có chức vụ quyền hạn thì sai quy định. Vì vậy trước tiên cần xác định dấu hiệu tội phạm sau đó thống nhất với viện kiểm sát khởi tố, tiếp đó mới áp dụng chứ không vội vàng, tránh tình trạng bị khiếu nại.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đoàn Giám sát đề nghị Công an tỉnh tách riêng các án tham nhũng và án kinh tế để phân tích cụ thể hơn, đồng thời làm rõ số tiền thu hồi thấp cũng như công tác phối hợp giữa Công an và các cơ quan tố tụng.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tội phạm về kinh tế, nhất là tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm thường tẩu tán tài sản, tiêu xài hết số tài sản nên việc thu hồi không đạt yêu cầu. Trong báo cáo cụ thể gửi Đoàn Giám sát, đơn vị sẽ yêu cầu cơ quan tham mưu tách bạch số tiền thu hồi, chưa thu hồi, không thu hồi trong từng vụ án tham nhũng và án kinh tế. Riêng án tham nhũng, đơn vị đã xử lý 6 vụ, tài sản bị chiếm đoạt thất thoát khoảng 8 tỷ đồng, số tài sản thu hồi là 5,5 tỷ đồng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Tuấn Lĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an tỉnh, đề cương báo cáo đáp ứng yêu cầu đề ra trước đó. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn còn báo cáo chung chung, cần bổ sung và gửi lại Đoàn trước ngày 7/6.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN