Hoãn phiên xét xử Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp

* Phiên toà dự kiến mở lại vào ngày 14/7

Hội đồng xét xử (HĐXX) vừa tuyên hoãn phiên toà, hàng chục bị hại đã bức xúc, la ó và bao vây lấy một “bị hại” khác, không cho rời khỏi phòng xử án vì nghi ngờ người này do bên bị cáo “cài cắm” vào phiên xét xử để phát biểu có lợi cho bị cáo.

Bị cáo Hoàng Huy Hiển bị cáo buộc tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28/6, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Hoàng Huy Hiển (SN 1940, ngụ TP. Vũng Tàu), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp).

Hàng chục bị hại bao vây lấy một “bị hại” khác vì cho rằng người này do phía bị cáo “cài cắm” vào.

Vụ án có tới 221 khách hàng là bị hại, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng. Từ sáng sớm cả trăm bị hại theo giấy triệu tập đã tới ngồi chật kín và tràn ra ngoài phòng xử án. Sau khoảng 1 tiếng làm thủ tục trước khi HĐXX bước vào xử án, đã có 144/221 bị hại có mặt.

Các bị hại bức xúc trình bày ý kiến với thư ký toà (áo trắng bên trái) về việc họ phải bỏ công việc tới dự xét xử nhưng toà hoãn.

Do vắng tới 73 bị hại nên HĐXX đã hỏi ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, luật sư bào chữa cho bị cáo, bị cáo và các bị hại để quyết định hoãn hay tiếp tục xét xử.

Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại toà.

Lúc này, một người đàn ông tự nhận là bị hại đứng dậy có ý kiến về việc vắng nhiều bị hại nên mong HĐXX “xem xét”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên hoãn phiên toà. Lời chủ toạ vừa dứt, hàng chục bị hại phía dưới bức xúc la ó vì đã bỏ công bỏ việc tới dự toà. Đồng thời bao vây lấy “bị hại” vừa phát biểu ý kiến “đề nghị toà xem xét” vì cho rằng người này do bên bị cáo “cài cắm” vào phiên toà để nêu ý kiến có lợi cho bị cáo.

Lực lượng hỗ trợ tư pháp phải rất vất vả để ngăn cản các bị hại có hành vi bốc đồng, giải vây cho người đàn ông này. Đến 11 giờ cùng ngày, các bị hại nhận được quyết định hoãn phiên toà đã lần lượt ra về.

Phiên toà dự kiến mở lại vào ngày 14/7 và kéo dài trong 4 ngày liên tiếp từ 14 – 17/7.

Theo cáo trạng, Công ty Ô Cấp được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/11/2001. Doanh nghiệp có 3 thành viên góp vốn, trong đó bị cáo Hoàng Huy Hiển có giá trị góp vốn chiếm 34% tổng giá trị cổ phần, nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Ô Cấp.

Thời điểm từ năm 2003, 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 “Khu dân cư số 1 – Tây Nam thị trấn Long Điền”. Ngày 16/3/2012, UBND huyện Long Điền có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 “Khu dân cư số 1 – Tây Nam thị trấn Long Điền”. Quy mô diện tích quy hoạch hơn 416.000m2, gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, các cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư gồm gần 2.600 căn hộ, các biệt thự và nhà phố liền kề hơn 1150 căn nhà.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Hoàng Huy Hiển toàn quyền quyết định việc triển khai chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyết định sử dụng vốn và việc thu, chi đối với số tiền thu được từ các hợp đồng góp vốn.

Mặc dù toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đã bị thế chấp, biết rõ việc chủ đầu tư dự án không được phép chuyển nhượng các nền đất của dự án (theo quyết định số 14266/QĐ-UB), nhưng trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2012, bị can Hoàng Huy Hiển đã lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư dự án, ký kết các Hợp đồng góp vốn mà thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các nền đất của dự án. Qua đó, bị can Hiển thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng từ khách hàng. Sau đó, sử dụng số tiền thu được để chi cho mục đích cá nhân và nhiều mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị các ngân hàng bán đấu giá các quyền sử dụng đất để thu hồi tài sản. Do vậy, không thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và hoàn thiện công trình để bàn giao cho khách hàng.

Tổng số khách hàng đã bị Hiển chiếm đoạt là 221 khách hàng với tổng số tiền hơn 63 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của Hoàng Huy Hiển đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, điều 175 Bộ Luật hình sự.

Bài, ảnh: BẠCH LONG