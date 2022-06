Chung tay ngăn chặn ma túy

Ma túy là hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội. Do vậy, nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma túy đến người dân cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Hơn 200 người tham dự mít tinh “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” tại TX. Phú Mỹ.

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an Nhân dân, chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công 13.417 vụ, bắt 20.048 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 466kg heroin, 926kg, 2.568.944 viên ma túy tổng hợp…

Tại tỉnh BR-VT, chỉ trong tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đơn cử, ngày 17/6 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) bắt quả tang Bùi Văn Minh (trú tại phường Phước Nguyên) đang cất giấu 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh mở rộng, khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) khi đối tượng này đang cất giấu ma túy. Khám xét trên người và phòng trọ của Hồng tại đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2kg và 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Tổng khối lượng khoảng 4,9kg, lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh BR-VT bắt giữ.

Trước đó, ngày 13/6, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh và Công an huyện Long Điền trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại vòng xoay thuộc tổ 4 (ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh) đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Khang (SN 2005, ngụ tại TT.Long Hải) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng khoảng 2,3g.

Ngoài các vụ nêu trên, từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đơn cử tại TP.Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố phát hiện 237 vụ với 583 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy.

Đơn vị đã lập hồ sơ khởi tố 49 vụ với 65 bị can. Đồng thời, tiếp nhận từ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 32 vụ, bắt 33 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP.Vũng Tàu, tình hình tội phạm ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Số đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và đối tượng nghiện ma túy có dấu hiệu tăng (531 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý). Đặc biệt, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (nhà nghỉ, quán bar, karaoke) để hoạt động tội phạm về ma túy.

Nhằm hạn chế phát sinh người nghiện mới; kìm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, tỉnh BR-VT đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho mọi tầng lớp nhân dân; trong đó, chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, HS, SV nhằm tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma túy.

Mít tinh diễu hành “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” trên QL51.

Cụ thể, UBND TX. Phú Mỹ và UBND TP.Vũng Tàu vừa phối hợp Sở LĐTBXH tổ chức mít tinh, diễu hành “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” thu hút hàng trăm người tham gia.

Theo bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy là nỗi ám ảnh, hiểm họa của xã hội. Tác hại của ma túy khiến sức khỏe con người suy giảm, làm suy thoái đạo đức, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Do đó, công tác tuyên truyền sẽ giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn ma túy, góp sức mạnh cùng lực lượng công an đẩy lùi tội phạm.

Hiện, tỉnh BR-VT có hơn 2.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tuy nhiên, con số thực tế có thể gấp 4 đến 5 lần. Do đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của biên phòng, hải quan, cảnh sát biển và các tổ chức quốc tế để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triệt xóa các đường dây ma túy.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN - TRẦN TIẾN