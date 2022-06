Diễn biến vụ TNGT liên quan xe khách Hoa Mai

Nhà xe đến Đồng Tháp lo hậu sự cho nạn nhân

Tài xế Cao Quốc Phát: “Tôi biết tôi sai rồi. Tôi hối hận lắm!





Chỉ một phút bất cẩn, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ ngã ba KCN Mỹ Xuân A (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) vào sáng sớm ngày 22/6 làm 1 người chết, 2 người bị thương là một ví dụ.

Công an lấy lời khai của tài xế Cao Quốc Phát.

Sáng sớm 23/6, Công ty TNHH VT và DV DL Hoa Mai (Công ty Hoa Mai) – đơn vị quản lý tài xế gây ra vụ tai nạn đã thành lập đoàn đến tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc nhận trách nhiệm và lo hậu sự cho chị Nguyễn Thị C., nạn nhân tử vong của vụ tai nạn nêu trên.

Lãnh đạo Nhà xe Hoa Mai bày tỏ sự hối tiếc về sự việc đau lòng đã xảy ra và mong muốn được gánh vác, bù đắp phần nào những mất mát cả về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình người đã khuất.

Cùng ngày, PV Báo BR-VT cũng đã có buổi làm việc với CA TX. Phú Mỹ và gặp gỡ Cao Quốc Phát, người đã gây ra vụ tai nạn trên tại CA TX. Phú Mỹ, nơi tạm giam lái xe Phát.

Tại phòng tạm giam của CA TX. Phú Mỹ, lái xe Cao Quốc Phát mặc chiếc áo thun xanh sẫm cũ kỹ. Anh ngồi cúi đầu, tay níu chặt thành ghế đá. Im lặng rất lâu trước các câu hỏi của chúng tôi. Cuối cùng, như lấy hết can đảm để đối diện sự thật, anh ngước mắt lên, ánh mắt của sự ăn năn, day dứt, giọng đứt quãng, Phát nói: “Tôi hối hận nhiều lắm. Tôi có lỗi quá rồi”.

Lái xe Cao Quốc Phát, SN 1966, đang sống tại 111/4 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. 5 giờ 55 phút sáng ngày 22/6, Phát điều khiển xe ô tô khách BKS: 72B – 024.04 chở khách từ TP. Vũng Tàu đi Bến xe Miền Tây (TP. Hồ Chí Minh) theo lịch phân tài. Trên xe có 6 hành khách.

Khi xe đang lưu thông trên QL51 đến đoạn trước Cổng KCN Mỹ Xuân A (giao lộ ngã ba) thuộc phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Phát cho xe chạy vào làn đường sát dải phân cách cứng, lúc này trụ đèn điều khiển giao thông đang báo hiệu còn 4 giây đèn xanh.

Phát thuật lại, như kiểm điểm lòng mình: “Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi thật sự không có áp lực gì về thời gian tài/chuyến. Tại thời điểm đó, còn 4 giây nữa là hết đèn xanh. Trong quán tính của nghề, tôi nghĩ thời gian đó đủ cho tôi qua bên kia giao lộ”.

Nghĩ vậy, Phát cho xe tăng tốc để vượt qua khỏi giao lộ. Tốc độ được ghi nhận vào thời khắc đó là 87km/h.

Cũng theo hình ảnh ghi nhận tại camera giao thông khu vực này, thời điểm còn 7 giây đèn xanh của tuyến chính QL51 thì có 1 người mặc áo trắng điều khiển xe máy băng ngang QL51, vượt qua đầu 1 xe ô tô vận chuyển khách của nhà xe Toàn Thắng và tạt ngang đầu xe 72B – 024.04 do Phát lái. Phát lách xe sang trái để né xe máy và người đàn ông áo trắng về phía con lươn, thì ngay lập tức đâm thẳng vào đuôi xe máy BKS 72E1 – 729.20 đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường.

Xe máy 72E1 – 729.20 do chị Lê Thị Phượng, SN 1986, trú tại Phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ điều khiển chở theo cháu Phạm Thị Thanh Mai, SN 2005 và chị Nguyễn Thị C., SN 1988. Chị C. ngồi sau, trực tiếp hứng chịu cú va chạm của xe khách 72B – 024.04 đã tử vong tại hiện trường. Cháu Mai và chị Phượng bị thương. Cùng lúc đó, xe của Phát còn đâm trúng 1 xe máy khác chở 2 người nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch). Được biết, lúc này 6 hành khách trên xe có hơi chao đảo, không bị ảnh hưởng gì lớn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Ch. tử vong tại hiện trường, chị Mai và chị Phượng bị thương. Xe khách tiếp tục đâm trúng một xe mô tô khác chở hai nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ

Lái xe Cao Quốc Phát đau xót nói: “Tôi đã lái xe 13 năm, rất cẩn thận. Không ngờ nay lại để xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng. Tôi biết tôi đã sai rồi, mong gia đình bị hại nguôi buồn, bớt giận, tha thứ cho tôi. Cho tôi cơ hội khắc phục hậu quả”.

Sau khi xảy ra vụ TNGT, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã phối hợp với Phòng PC08 – Công an tỉnh BR-VT, VKSND thị xã Phú Mỹ, đội KTHS Công an thị xã Phú Mỹ đến hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT để tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ ban đầu phục vụ công tác điều tra. Đồng thời trưng cầu Phòng PC09 – Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị C. theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/06/2022 Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số: 166/QĐ-CQCSĐT-ĐTTH, Quyết định khởi tố bị can số 185/QĐ-CQCSĐT-ĐTTH, Lệnh bắt bị can số 73/LTG-CQCSĐT-ĐTTH đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TX. Phú Mỹ phê chuẩn để tạm giam 3 tháng, tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Có phần lỗi của cả người đi xe máy qua đường!

Khi clip vụ tai nạn đưa lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bình luận với nhiều góc độ trái chiều.

Một số người nhận định vụ tai nạn xảy ra do lái xe chạy tốc độ cao, lấn làn nên xảy ra va chạm. Nickname Nguyễn Văn Tý cho rằng: “Trong trường hợp này tài xế xe Hoa Mai không giữ được khoảng cách, chạy tốc độ cao nên không thể xử lý được và để xảy ra tai nạn”.

Cùng quan điểm nhưng có cái nhìn bao quát, nickname Nguyễn Văn Toàn thì cho rằng: “Dù biết tài xế đến đoạn giao nhau không giảm tốc độ là sai. Nhưng trong tình huống này người chạy xe máy đã đi đúng làn đường, đèn tín hiệu giao thông chưa? Chuyện xảy ra không ai mong muốn đừng nên nặng lời với tài xế gây tai nạn”. Thậm chí nickname Trần Đại còn bức xúc nói: “Công an cần truy tìm chiếc xe máy vượt đèn đỏ, làm gián tiếp gây tai nạn cho người khác. Nó đáng lẽ bị cái xe trước húc rồi làm xe sau khuất tầm nhìn và theo phản xa tự nhiên bác tài xe Hoa Mai đánh lái. Kết oan lại là người khác!”.

Nickname Quản Phi Loan cũng chia sẻ: “Mong sao các bác tài chở khách lưu thông hãy chạy đúng tốc độ, đừng ham chạy quá nhanh tranh tài mà sẽ gặp hậu quả khôn lường! Vừa khổ thân, vừa khổ cho người nhà, nặng thì phải ở tù vợ con không ai lo, một phút nông nổi đạp ga quá trớn, hại cả đời”.

Nickname Nguyễn Phương thì cho rằng: “Khúc đường này xe máy chạy ẩu lắm mọi người ơi! Mỗi lần có tai nạn là lúc nào xe lớn cũng bị chửi hết. Người tham gia giao thông không có ý thức nên mới xảy ra chuyện…”. Nick NgocMai thì khẳng định: “Theo tôi, có nhiều yếu tố làm nên cái chết của chị C. Nên, khi tham gia giao thông, bất kể người đi bộ, người điều khiển phương tiện, tất cả đều cứ phải tuân thủ luật giao thông. Đừng để phải nói chữ rất tiếc”

Khá nhiều ý kiến nêu vấn đề: Vụ tai nạn có phần lỗi của những người đi xe máy khi qua đường trong lúc còn tín hiệu đèn đỏ. Các ngành chức năng cần làm rõ trách nihệm của các người có liên đới vụ việc.

Về phía CA TX. Phú Mỹ, nhóm cán bộ thụ lý vụ TNGT này cẩn thận cho biết họ chưa thể phát ngôn vội vàng khi chưa điều tra từ nhiều phía. “Sự việc còn đang tiếp tục điều tra bằng các giải pháp kỹ thuật, làm rõ vi phạm của những người liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới, chính xác nhất đến các cơ quan báo chí cũng như người dân quan tâm”, đại diện CA TX. Phú Mỹ cho hay.

Bài, ảnh: SA HUỲNH