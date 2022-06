AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/6, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, anh Nguyễn Thanh Tiến (SN 1993) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) bị 2 đối tượng lạ mặt dùng kéo đâm gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tiến Đạt (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu đô thị Chí Linh, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Đạt tàng trữ trái phép 8 viên thuốc lắc và 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 23/6, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Bay (SN 1948), ở đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu thuê 1 người đến nhà mài dao kéo. Lợi dụng lúc ông Bay mang dao xuống bếp người này đã trộm ví của ông Bay bên trong có 7,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ TNGT xảy ra ngày 29/5, tại giao lộ Xuân Sơn-Đá Bạc và đường nông thôn, thuộc thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, Công an huyện Châu Đức đang tạm giữ xe ô tô tải hiệu Vinaxuki, loại 990T, tải trọng 800kg, màu xanh, biển số 51C-06045, số khung RRXCA11QC7V050079, số máy QC480ZLQQ70304125D. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Đội điều tra tổng hợp-Công an huyện Châu Đức (SĐT 0833.665.757 gặp ĐTV Nguyễn Thành An) để giải quyết.