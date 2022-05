3 xe máy va chạm liên hoàn

Ngày 9/5, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8/5, xe máy biển kiểm soát 65H1-45477 do anh Nguyễn Văn Linh (SN 1994, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 30/4, hướng từ ngã tư Giếng Nước về ngã 3 Chí Linh.

Khi đến khu vực số 11 đường 30/4, phường 9 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 72C1-80828 do chị Nguyễn Thị Gấm (SN 1994, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe chị Gấm bị đẩy về phía trước và va chạm với xe máy biển số 72D1-18667 do chị Tăng Thị Mỹ Hạnh (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) lưu thông cùng chiều phía trước. May mắn là cả 3 người trong vụ va chạm đều chỉ bị xây xát ngoài da.

Tại hiện trường, 3 xe máy trượt dài hơn 30m, nằm rải rác trên mặt đường.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN