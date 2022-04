Ngày 21/4, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công ty All Well (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, cướp giật tài sản, tình hình TTATGT... đến lãnh đạo và hơn 200 công nhân Công ty All Well.

Qua đó, giúp NLĐ và chủ DN hiểu rõ hơn phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và những quy định mới của luật giao thông. Qua đó có biện pháp phòng ngừa và tham gia giao thông an toàn.

TRÍ NHÂN