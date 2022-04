Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ điều tra Công an TP. Vũng Tàu lấy lời khai đối tượng Lê Phạm Trường Vũ.

Các đối tượng gồm: Võ Thành Hải (18 tuổi, HKTT tại Quảng Ngãi), Bùi Thanh Hiếu (18 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu), Lê Phạm Trường Vũ (17 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu) và Trần Hoàng Phúc (19 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu).

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Hiếu đã rủ thêm các đối tượng Hải, Vũ, Phúc đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác do Sơn cầm đầu (đối tượng này đã bị Công an TP. Vũng Tàu khởi tố, tạm giam). Tại khu Bãi Cát Vàng, nhóm của Hiếu đã dùng gạch xây dựng, đá, bom xăng ném về phía nhóm của Sơn, làm Ngô Văn Thành nhóm của Sơn bị chém gây thương tích.

Tin, ảnh: AN BÌNH