Toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông

Ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh BR-VT có ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

3 tháng đầu năm 2022, số vụ và người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm so cùng kỳ. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ TNGT, làm 1.676 người chết, 1.741 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 662 vụ, 67 người chết và 739 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý gần 615.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 57.764 trường hợp; tạm giữ 105.000 phương tiện các loại.

Tại tỉnh BR-VT, trong quý I/2022 xảy ra 103 vụ TNGT, làm chết 68 người, bị thương 69 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 453 triệu đồng; số vụ TNGT giảm và số người chết tăng so với cùng kỳ. Tình hình ATGT đường thủy được bảo đảm, không có TNGT xảy ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể cho biết, tình hình TTATGT trong quý I/2022, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng vi phạm tải trọng xe ô tô, cơi nới thành, thùng xe tái diễn tại nhiều địa phương. Một số địa phương thực hiện công tác bảo đảm TTATGT chưa đồng bộ...

Bộ trưởng Bộ GT-VT đề nghị trong quý II, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm TTATGT như: Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCA-C08 ngày 10/2 về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và Kế hoạch số 435/KH-C08-P8 ngày 14/2 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; Xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; các địa phương cần tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh. Mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp lễ 30/4 và 1/5. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, phân luồng, bảo đảm TTATGT phục vụ SEAGAMES 31 tổ chức tại Việt Nam.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG