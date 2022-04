Nguy cơ cháy nổ khi tích trữ xăng dầu tại nhà

Giá xăng dầu thời gian gần đây tăng nên một số người có tâm lý mua mặt hàng này về tích trữ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Phóng viên Báo Bà Ria-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn với Đại úy Đỗ Anh Linh, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh liên quan nội dung trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC một cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí LPG trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

* PV: Tích trữ xăng, dầu tại nhà nguy hiểm như thế nào, thưa Đại úy?

Đại úy Đỗ Anh Linh:

Xăng dầu có tính chất lý, hóa đặc biệt. Xăng dầu nếu tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị không phù hợp rất dễ dẫn đến hiện tượng hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa, dẫn đến rò rỉ ra ngoài và tạo ra nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Tại các hộ gia đình, việc bảo quản xăng dầu thường đặt chung cùng vật dụng khác ở khu vực tầng hầm hoặc tầng 1 của ngôi nhà. Nơi này thường không được ngăn cách độc lập với khu vực xung quanh và không có thiết bị điện chuyên dụng bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Một số người dân chưa nắm rõ về tính chất cháy, nổ của xăng dầu; chưa ý thức hết những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tích trữ xăng dầu trong nhà. Do vậy, có tình trạng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực tồn chứa xăng dầu.

Khi tồn chứa xăng dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy, nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc dễ dẫn đến nguy cơ tử vong cho người trong nhà, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, CNCH. Cùng với những thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với gia đình, người dân (chủ gia đình) có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả do hành vi tích trữ xăng dầu không bảo đảm an toàn.

*Trước nguy cơ mất an toàn về PCCC, lực lượng chức năng có khuyến cáo gì cho người dân, thưa Đại úy?

- Theo quy định, các cửa hàng bán xăng dầu vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ nhu cầu của người dân. Mọi người chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe gia đình.

Trong trường hợp người dân nếu lỡ tích trữ xăng dầu thì cần bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu nơi có người ở. Khu vực tồn chứa xăng dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ hơi. Người dân cần có biện pháp ngăn xăng dầu, tràn ra ngoài, cách xa nguồn sinh lửa (bếp đun, đốt rác…), nguồn nhiệt. Các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn…) trong khu vực chứa xăng dầu phải bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa; ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận khu vực tồn chứa xăng dầu.

Trường hợp tích trữ số lượng lớn xăng dầu và khi phát hiện nguy cơ dẫn đến cháy, nổ (nguy cơ cháy các công trình liền kề, cháy rừng có nguy cơ lan đến khu vực đó…), nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh xăng dầu để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân về nguy cơ xảy ra cháy, nổ khi tích trữ xăng dầu tại nhà. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% hoạt động của các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và yêu cầu những nơi này ký cam kết, niêm yết giá xăng dầu và bán đúng giá niêm yết; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để đầu cơ, găm hàng và cắt giảm lượng bán hàng hóa ra thị trường.

* Hành vi tích trữ xăng dầu vi phạm quy định về PCCC sẽ bị xử lý như thế nào, thưa Đại úy?

- Điều 32, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định, xử lý vi phạm quy định về PCCC nêu rõ, hành vi sử dụng trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Điều 50 của Nghị định này cũng quy định, trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình có thể bị phạt đến 3 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người bị thương tích do vi phạm quy định về PCCC gây ra.

* Xin cảm ơn Đại úy!

TRÍ NHÂN

(Thực hiện)