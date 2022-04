AN NINH - TRẬT TỰ 13/4

Đánh bạc

Ngày 13/4, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp Thanh An (xã Láng Dài), lực lượng Công an huyện bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc ăn tiền, thu giữ tang vật 4,950 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Tống Võ Minh Trân (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại hẻm 220 (Phan Chủ Trinh, phường 2). Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 5 viên thuốc lắc. (Lê Nguyễn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 13/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 64F9-7466, do ông Võ V.T. (SN 1952, quê tỉnh Vĩnh Long) lưu thông, đến trước số 79 (đường Trường Sa, thôn 9, xã Long Sơn) thì xảy ra TNGT với xe ô tô trộn bê tông biển số 72C-181.57, do anh Bùi Quang Minh (SN 1979, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển đang chuyển hướng rẽ trái qua đường. Hậu quả, ông T.tử vong. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án Lê Nguyễn Hữu Dương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 120 đường 30/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 xe mô tô hiệu SUZUKI, màu ghi, biển số 72H7-7107, số máy E432-VN115057, số khung BE49L-030115057. Vậy ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.743, hoặc 0913.172258 gặp ĐTV Võ Quốc Công) để giải quyết.