Đẩy nhanh việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân

Góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số chung của toàn tỉnh, Công an huyện Châu Đức đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Công an huyện Châu Đức làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho người dân.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 sắp tới, huyện Châu Đức có 2.159 thí sinh đăng ký dự thi. Xác định đây là những đối tượng cần được ưu tiên cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử, từ ngày 12/4, Công an huyện đã phối hợp với ngành giáo dục thành lập tổ cấp CCCD lưu động tại các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Theo Công an huyện Châu Đức, những dữ liệu cần thiết cho việc cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử (họ tên, ngày tháng sinh, quê quán, hộ khẩu, họ tên cha, mẹ...) đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, khi cấp CCCD gắn chíp cho HS tại trường, lực lượng công an chỉ cần đối chiếu thông tin, thu nhận dấu vân tay, chụp hình và chỉ cần khoảng 5 phút là hoàn thành xong hồ sơ cho mỗi HS. Sau khi có CCCD gắn chíp, lực lượng công an sẽ chuyển về nhà trường để trả cho HS.

Em Trần Trọng Tân, HS lớp 12A8 (Trường THPT Ngô Quyền, huyện Châu Đức) chia sẻ: “Năm nay, em thi tốt nghiệp THPT nên rất cần CCCD gắn chíp. Khi được các chú công an về trường làm CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, em và các bạn không phải mất thời gian đi lại”.

Ngoài việc cấp lưu động, mỗi ngày tổ cấp CCCD gắn chíp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết tập trung huyện Châu Đức tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ của công dân.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền về những tiện ích trong giao dịch, hầu hết người dân khi làm CCCD đều đăng ký tài khoản định danh điện tử để có thể thực hiện các thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với HS không cấp tại trường hoặc đang cần CCCD gắn chíp, có thể đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Đức để làm thủ tục cấp. Các em cần mang theo các loại giấy tờ, gồm: bản chính sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (nếu có); phiếu thông báo số định danh cá nhân (công dân liên hệ công an xã, thị trấn nơi đăng ký HKTT để cấp); giấy khai sinh; quyết định của cơ quan tư pháp chứng minh nội dung thay đổi của công dân (nếu có). Để cấp tài khoản định danh điện tử, công dân cần có 1 số điện thoại sử dụng chính chủ và mang theo thẻ BHYT, giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện... để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Anh Phạm Hồng Thuận, người dân xã Xà Bang (huyện Châu Đức) cho biết, khi đến làm CCCD gắn chíp được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn đăng ký luôn tài khoản định danh điện tử nên rất thuận tiện. Vì vậy, sau này chỉ cần ngồi ở nhà có điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet là người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian.

Theo Công an huyện Châu Đức, mở rộng diện cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, Công an huyện đang tiếp tục rà soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác đến bổ sung, hoàn thiện. Đến nay, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu lưu trú trên địa bàn huyện Châu Đức đều có thể thực hiện đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

“Khi công dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, lực lượng công an sẽ hướng dẫn thực hiện khai báo, cấp luôn tài khoản định danh điện tử để tích hợp thông tin. Chúng tôi phấn đấu cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính thiết yếu liên quan thẩm quyền công an cấp huyện và công an cấp xã đều sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN có nhu cầu”, Đại úy Nguyễn Xuân Vũ, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Châu Đức nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN