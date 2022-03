Người dân khó thở và nhức đầu vì ngửi mùi hôi dầu

Báo cáo ban đầu của Công an tỉnh về việc triệt phá cơ sở nấu dầu giả tại thôn 5, xã Bình Trung nhận định đây là cơ sở nấu dầu có quy mô lớn. Trên khu đất có nhiều phương tiện, công cụ gồm: lò nấu, máy bơm, bồn chứa, đường ống, hoá chất, axit,… để chưng cất, pha chế dầu nhớt thải thành phẩm sau đó đưa đi tiêu thụ ở nhiều DN tại các KCN ở Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. Thời điểm Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở phát hiện có 9 người bên trong đang tiến hành chưng cất (đốt lò nấu) nhớt thải, bơm hút dầu nhớt thành phẩm lên xe bồn biển số 60C- 354.22 chở xăng dầu, dung tích 16.000 lít; một xe tải có cẩu biển số 60C – 261.93 chở các bao hoá chất có xuất xứ Trung Quốc; 1 ô tô tải biển số 50H – 090.08 chở 30 thùng phuy loại 200 lít dầu nhớt thải đến cơ sở để bán. Công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ nhiều tang vật, mời ông Minh cùng 8 người khác về trụ sở để làm việc. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ các dấu hiệu sai phạm, xử lý theo quy định pháp luật.