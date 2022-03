Bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thế Quyền, Nguyễn Tấn Phú, Trần Văn Sĩ, Lý Thế Dân, Trần An Dương Khang, Nguyễn Nhựt Trường, Hồ Minh Duy, Đồng Hải Lâm để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/12/2021, Lê Thế Quyền (SN 1994, quê tỉnh Bình Thuận) cùng một số đối tượng khác tổ chức sinh nhật cho Quyền tại quán karaoke A Thảo (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Tại đây, nhóm Quyền xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Hoàng Long (SN 1997, trú tại thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Hậu quả, một số người trong nhóm Quyền bị nhóm của Long đánh gây thương tích và đập phá xe ô tô.

Đến chiều ngày 1/1/2022, nhóm Quyền đến xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức gặp nhóm Long để thỏa thuận giải quyết sự việc và yêu cầu bồi thường số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm Long chỉ chấp nhận bồi thường số tiền 40 triệu đồng. Bực tức vì nhóm Long không bồi thường theo yêu cầu, Quyền rủ nhiều đối tượng đi ném pháo vào nhà nhóm Long.

Khoảng 2 giờ ngày 2/1, Quyền rủ các đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Phú, Trần Văn Sĩ, Lý Thế Dân, Trần An Dương Khang, Nguyễn Nhựt Trường, Hồ Minh Duy, Đồng Hải Lâm và đối tượng tên Đức (chưa rõ lai lịch) tập trung Quảng trường TP.Bà Rịa đi ném pháo nhà nhóm Long tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Nhóm Quyền sử dụng 3 xe ô tô, một xe do Quyền lái dẫn đường, 1 xe do Lâm lái, 1 xe do Đức lái lần lượt đến 4 nhà nhóm của Long, trong đó có nhà Long.

Theo trích xuất camera an ninh, nhóm của Quyền đã ném các vật phát sáng vào sân nhà Long. Ngoài ra, có 1 đối tượng sử dụng súng bắn về phía nhà Long. Theo kết luận giám định số 645 ngày 25/1, của Phân viện KHHS Bộ Công an tại TP.Hồ Chí Minh kết luận, 4 vỏ đạn thu giữ tại hiện trường là loại đạn của súng công cụ hỗ trợ, không phải vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra ban đầu, Trần Văn Sĩ, Lý Thế Dân, Trần An Dương Khang, Nguyễn Nhựt Trường, Hồ Minh Duy khai nhận là người trực tiếp ném pháo các nhà nói trên. Nguyễn Tấn Phú là người sử dụng súng ngắn bắn 4 phát về phía nhà Long (khẩu súng này đã được Phú giao nộp cho Công an huyện Châu Đức). Quyền khai nhận là người phân phát pháo cho đồng bọn. Số pháo trên của Đức (chưa rõ lai lịch) đưa cho Quyền.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ