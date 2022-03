Bắt đối tượng nhiều lần trộm cắp tài sản

Ngày 17/3, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trịnh Hồ Kim Phụng (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15/3, Phụng điều khiển xe máy BKS: 84S1-0463 từ TP. Hồ Chí Minh đến cửa hàng điện nước số 676 Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu, do chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1997) làm chủ, để trộm cắp tài sản thì bị chủ cửa hàng phát hiện và giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận, trong 2 ngày 15 và 16/1, Phụng vào cửa hàng của chị Như giả vờ mua 1 co ống nhựa để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi chủ cửa hàng vào bên trong lấy đồ, Phụng trộm 1 cuộn dây điện nhãn hiệu CADIVI giấu vào người rồi thanh toán tiền co ống nhựa bỏ đi.

Bằng thủ đoạn trên, khoảng 10 phút sau, Phụng lại tiếp tục đi đến cửa hàng này mua 1 co nhựa ống nước và lấy trộm thêm 1 cuộn dây điện như trên giấu vào người. Tổng cộng Phụng đã trộm được 9 cuộn dây điện.

Sau khi trộm được tài sản trên đường về TP. Hồ Chí Minh, Phụng đã bán dây điện cho một người không rõ lai lịch lấy tiền tiêu xài.

Thấy dễ ăn, ngày 15/3, Phụng tiếp tục từ TP. Hồ Chí Minh xuống cửa hàng của chị Như trộm cắp thì bị bắt quả tang.

SƠN KHÊ