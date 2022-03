Chém người do mâu thuẫn cá nhân

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 2004, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Hào (SN 2002, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Quyền (SN 1999), Trần Minh Hiếu (SN 2001), Lương Hữu Huy (SN 2001), Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996, trú tại BR-VT) và Bạch Văn Tặng (SN 1988, quê tỉnh tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối ngày 4/10/2021, Công an TX.Phú Mỹ nhận được tin báo trước cửa hàng FPT thuộc KP Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, có hai nhóm thanh niên cầm theo dao, kiếm, tuýp sắt đuổi đánh nhau. Hậu quả, khiến 2 người bị thương, một số tài sản bị hư hỏng, khiến người dân hoang mang. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân, nên Nguyễn Văn Hào (SN 2002, quê tỉnh An Giang) đã tập hợp một số đối tượng, mang theo hung khí đi tìm Trần Quang Tuấn (SN 1996, quê tỉnh Thái Bình) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm Hào đến gần cửa hàng FPT thuộc KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ thì thấy Trần Quang Tuấn và một người bạn là Hồ Yến Thanh (SN 1991, quê tỉnh Kiên Giang) nên hai bên đã xảy ra xô xát. Hậu quả, Tuấn và Thanh bị thương. Sau khi sự việc xảy ra nhóm của Hào lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn nhóm Hào đã vứt bỏ toàn bộ hung khí (hiện nay chưa xác định được vị trí).

Kết luận giám định thương tật của Hồ Yến Thanh là 2%, thương tật của Trần Quang Tuấn là 47%. Tại Cơ quan CSĐT, Hào, Hoàng, Hiếu, Tặng, Ngọc Anh, Huy, Quyền đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

TRÍ NHÂN