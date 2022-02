AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 22/2/2022

TNGT, 3 người tử vong

Ngày 22/2, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 21/2, xe ô tô Toyota hiệu Vios, biển số 72A-464.03 do tài xế Nguyễn Thanh Giang (SN 1996, trú tại KP 5, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ xã Tóc Tiên đi phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Khi đến đoạn khúc cua trước Nhà máy nước Tóc Tiên do không làm chủ tay lái nên lao xuống hố sâu khoảng 2m ven đường. Lúc này, trên xe chở theo 2 người là anh Huỳnh Văn Dũng (SN 2001) và Vòng Dánh Quay (SN 1996, trú tại TX.Phú Mỹ).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ TNGT.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 1 tài xế xe tải lưu thông trên đường phát hiện nên đã báo đội SOS Tân Thành. Khoảng 5 phút sau, đội SOS đến hiện trường phá cửa xe chở nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ. Tuy nhiên, anh Giang và anh Dũng đã tử vong trước đó. Anh Quay được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và đã tử vong do bị thương rất nặng. Tại hiện trường 2 túi khí của chiếc xe Vios đều bung, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. (Trí Nhân)

Xử lý 2 đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe ô tô

Ngày 22/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2004) và Huỳnh Tấn Duy (SN 2007, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi dùng đá ném bể kính chắn gió xe ô tô. Trước đó, anh Huỳnh Minh Thành (trú tại xã Tân Hoà, TX.Phú Mỹ) điều khiển xe ô tô lưu thông trên QL51. Khi đến đoạn đường trước cửa hàng Thế giới xe đạp, ấp Phước Hiệp, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ thì bị 2 đối tượng trên dùng đá ném bể kính chắn gió trước xe ô tô. (Phước An)