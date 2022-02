AN NINH – TRẬT TỰ NGÀY 21/2/2022

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại 1 quán lẩu ở tổ 1, ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng. Trước đó, do có mâu thuẫn tình cảm nên chị Phạm Thị Ánh (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) bị Vũ Văn Mạnh (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 21/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại ấp Thanh An, xã Láng Dài. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Nguyễn Hữu Long (SN 1969, trú tại huyện Đất Đỏ) cùng 4 đối tượng khác đánh bài dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 6,86 triệu đồng và dụng cụ đánh bạc. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 21/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Cao Thị Nhàn (SN 1986), ở đường Tôn Đức Thắng, TP.Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ gian đột nhập vào trộm 2 xe mô tô. (Lê Nguyễn)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT đang xác minh tố giác tội phạm của công dân, tố giác Bạch Dũng Hà (SN 21/4/1984, CMND 273158187, cấp ngày 27/7/2011, nơi cấp Công an tỉnh BR-VT; trú tại 221/21 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu; chỗ ở căn hộ 0309 chung cư Saigonres Tower, 408 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu) có hành vi chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng. Vậy ai phát hiện Hà ở đâu thông báo ngay tới Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT (189 Bạch Đằng, TP.Bà Rịa, SĐT: 0975.668.579 gặp ĐTV Dương Văn Giang) để phối hợp giải quyết.